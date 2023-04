Terremoto. De Priamo (FdI): impegno ricostruzione L’Aquila è questione d’onore

(DIRE) Roma, 6 Apr. – “A distanza di quattordici anni dal terremoto che causò la perdita di 309 vite, è un dovere morale per tutte le istituzioni impegnarsi al massimo affinché la ricostruzione sia completata e portata avanti nel migliore dei modi. In questi mesi il governo Meloni ha raggiunto importanti obiettivi in questo senso, inserendo provvedimenti mirati in diversi interventi legislativi.

La presenza di Giorgia Meloni e del presidente del Senato, Ignazio La Russa, ieri alla messa in ricordo delle vittime del sisma alla Chiesa delle Anime Sante rappresenta un atto simbolico al quale corrisponde il costante lavoro per una vera rinascita del capoluogo abruzzese.

Per noi prima di ogni altra cosa è un impegno verso il popolo aquilano che ha molto sofferto e, quindi, innanzitutto una questione di onore”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo. (Vid/ Dire) 16:11 06-04-23