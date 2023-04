Alcune carte segrete degli USA e della Nato sono state pubblicate sui social

Carte segrete, che non sono più così segrete sono state divulgate per errore sui social di Twitter e Telegram. Documenti top secret degli USA e della Nato, su piani per rafforzare l’esercito ucraino. Lo scoop lo rivela il New York Times, che ha citato le fonti dell’amministrazione americana. Il Pentagono ha aperto in merito un’indagine. I documenti non erano proprio quelli originali, alcune parti erano state modificate, in base ad alcune fonti.

Secondo alcuni analisti militari, le parti modificate riguardano alcune stime americane riguardo ai soldati ucraini morti, molti di più rispetto a quelli russi.

Questo fa pensare che l’errore non sia stato un vero e proprio sbaglio, ma un tentativo di disinformazione. In ogni caso si tratta di un fatto abbastanza grave per l’intelligence degli Usa e della Nato. Nei documenti pubblicati, erano inoltre scritte le prossime consegne di armi, e i piani strategici e lo stato di truppe e battaglioni (fonte: ansa.it).

AO