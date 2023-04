Cultura. Sorrento ricorda Lucio Dalla ad 80 anni dalla nascita

Dal 14 Aprile all’8 Maggio. ospite speciale Roberto Vecchioni

(DIRE) Napoli, 7 Apr. – Musica naturalmente, ma anche tour in canoa, immersioni, tornei di calcio, escursioni, osservazioni astrali, appuntamenti al cinema. E poi installazioni artistiche, presentazioni di libri, eventi solidali, tra cui una lotteria benefica per enti del territorio.

Dal 14 Aprile all’8 Maggio prossimi Sorrento (Napoli) ospita la seconda edizione de “I Colori di Lucio”, rassegna multidisciplinare dedicata a Lucio Dalla per celebrarne gli 80 anni dalla nascita. Obiettivo della manifestazione è esaltare anima e cuore di Lucio: “Anema e Core”, come l’ultima canzone napoletana cantata da Dalla a Sanremo nel 2012 e musicata dall’illustre sorrentino Salve D’Esposito.

Al centro dell’omaggio le passioni dell’artista bolognese, ognuna rappresentata da un colore: il giallo per l’arte, il rosa per la letteratura, il blu per il cinema e il teatro, l’azzurro per l’ambiente e il mare, il verde per lo sport, l’arancione per la solidarietà e il rosso per la musica. Ideata dall’associazione Nemesi e promossa dalla Città di Sorrento, in collaborazione con la Fondazione Sorrento e con la partecipazione degli altri Comuni della penisola sorrentina la manifestazione, grazie al patrocinio della Fondazione Dalla, rientra nella serie di iniziative nazionali “Lucio Ottanta”.

Ulteriori informazioni e il calendario completo degli appuntamenti sono disponibili all’indirizzo www.icoloridilucio.it (Com/Rec/ Dire) 07:35 07-04-23