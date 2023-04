DL PA. Ferro (FdI): approvate importanti norme per gli enti locali

(DIRE) Roma, 7 Apr. – “Con una importante norma approvata ieri dal Consiglio dei ministri nel Dl PA, viene posticipato di un anno l’obbligo di ricostituzione del Fondo Anticipazioni di Liquidità (FAL) e il relativo ripiano, posto a carico degli enti locali in dissesto. Una norma che punta ad armonizzare i principi contabili con l’esigenza di salvaguardare il percorso di raggiungimento dell’equilibrio strutturale da parte di enti in condizioni di particolare fragilità finanziaria”.

E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FdI), secondo cui “anche in relazione agli interventi previsti dal Pnrr ed alle relative risorse, è necessario mettere in campo strumenti che garantiscano efficienza e celerità nell’esecuzione dei progetti e nella gestione delle risorse alle amministrazioni territoriali che partecipano alla realizzazione del Piano”. “Nella stessa direzione – continua il sottosegretario Wanda Ferro – vanno la norma che consente ai piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti di assumere segretari comunali con fondi ad hoc, pari a 20milioni di euro, da qui ai prossimi 4 anni; la deroga ai limiti di spesa per l’assunzione del segretario comunale, salve eventuali valutazioni del Mef; la norma che prevede la stabilizzazione del personale che era stato assunto a tempo determinato, introdotta con un emendamento di Fratelli d’Italia”.

Il sottosegretario Ferro esprime inoltre grande soddisfazione per il via libera all’assunzione di 300 funzionari per le Prefetture e il Ministero e al reclutamento di 2.100 unità di personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico: “Il governo guidato da Giorgia Meloni sta rispettando tutti gli impegni, dedicando grande attenzione ai temi della sicurezza e del sostegno alle forze dell’ordine.

Il decreto varato per rafforzare la pubblica amministrazione prevede il potenziamento degli organici di Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza e Guardia Costiera, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza dei cittadini assicurando migliori condizioni lavorative agli uomini e alle donne in divisa”. (Vid/ Dire) 10:42 07-04-23