DL Siccità. Rosa (FdI): Governo tutela il nostro oro blu

(DIRE) Roma, 7 Apr. – “Il decreto siccità è un altro provvedimento del governo Meloni di grande importanza, poiché coniuga le necessità di prevenire fenomeni che senza la programmazione diventerebbero vere e proprie emergenze”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Rosa, vicepresidente della commissione Ambiente ed Energia di palazzo Madama. “Questo decreto – continua – si prefigge di attuare opere e soluzioni per arginare il problema della risorsa idrica, che in questi giorni è di stringente attualità. Colgo con favore le misure che verranno messe in campo e che porteranno ad un modello di gestione della risorsa idrica, il nostro vero oro blu”.

Rosa aggiunge: “In Basilicata abbiamo le infrastrutture idriche più importanti del Sud Italia, il nostro sistema di accumulo della risorsa ha bisogno di interventi strutturali per definire finalmente la massima capacità di invaso delle dighe lucane tramite le opere necessarie per garantire la piena efficienza delle stesse, oltre ai già previsti interventi relativi alla rimozione dei deposti sabbiosi limosi e di inerti che riducono la capacità di invaso”.

Per il senatore di FdI, “è un sistema, quello delle dighe lucane, che deve passare da un vero piano di gestione delle dighe e soprattutto da una regia regionale che governi e programmi l’utilizzo e i flussi di erogazione. Sempre più determinante quindi affrontare e definire la liquidazione dell’EIPLI, con la immediata partenza della nuova società di gestione la cui definizione è rimasta impantanata nei cassetti ministeriali da parte dei governi precedenti e la messa a sistema della gestione delle derivazioni intervenendo sui Consorzi di Bonifica e sul ruolo dell’EGRIB. La Regione – conclude Rosa – deve riprendere il protagonismo programmatico sia della pianificazione degli interventi necessari che della gestione sostenibile della risorsa”. (Vid/ Dire) 10:40 07-04-23