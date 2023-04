La carta d’identità elettronica per accedere alla PA

Dal 27 Marzo 2023 è possibile accedere in maniera semplificata e gratuita ai servizi della pubblica amministrazione anche con carta d’ identità elettronica (CIE) di ultima generazione e non solo con SPID come è stato finora. SPID che comunque resterà in vigore fino al 2024.

Il Ministero dell’ Interno, attuando il decreto 8 Settembre 2022 recante: “Modalità di impiego della carta di identità elettronica” ha previsto infatti una serie di nuove modalità di utilizzo della carta d’ identità elettronica.

Cosa si può fare con la CIE

Con la CIE è possibile

-accedere si servizi digitali, attraverso un meccanismo riconosciuto a livello europeo;

-effettuare procedure di registrazione e/o check in strutture alberghiere , uffici, enti, in maniera facile e sicura

-accedere a mezzi di trasporto, eventi, luoghi di lavoro in sostituzione di abbonamenti, biglietti, badge identificativi.

Autentificazione CIE

L’autenticazione può avvenire attraverso 3 livelli a sicurezza crescente:

livello 1: accesso mediante credenziali (username e password);

livello2: accesso mediante credenziali livello1 e codice temporaneo OTP;

livello3: utilizzo lettore o smartphone dotato di tecnologia NFC per la lettura della CIE stessa.

Prima di questa data, la carta d’ identità elettronica era utilizzabile solo come livello 3.

MS