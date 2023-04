Roma, albero piomba su un’auto in transito a Castel Gandolfo: ferite 2 persone

Alle 22.50 del 6 Aprile , la sala operativa ha inviato la squadra del distaccamento di Marino, supportata dall’autoscala e dall’autogru, a Castel Gandolfo, sulla S.P. 140, all’altezza del KM 2 di viale A.Costa, per un albero di grosse dimensioni caduto su un’automobile in transito, in cui all’interno viaggiavano due persone.

I Vigili del Fuoco hanno estratto entrambi gli occupanti rimasti incastrati dalle lamiere dell’abitacolo con l’utilizzo del gruppo da taglio oleodinamico e li hanno affidati al personale del 118 per il trasporto in ospedale, uno dei due in codice rosso.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=85378