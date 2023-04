Sgarbi: Stadio di San Siro? Non si abbatterà mai, Firenze? Pare non ci siano soldi PNRR

(DIRE) Roma, 7 Aprile – Lo stadio San Siro? “Non si abbatterà mai, Sala invece che difenderlo si preoccupa di abbatterlo ma pare che anche la Sovrintendenza abbia capito”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

La ristrutturazione dello stadio di Firenze potrà utilizzare i fondi del PNRR? “Stavo dialogando a questo proposito col sindaco Nardella, mediando tra conservazione e innovazione, ma poi è arrivata questa botta che non dipende certo da me: pare che abbiano ribadito che i soldi del Pnrr europeo non ci sono, quindi non so cosa faranno”. (Vid/ Dire) 16:05 07-04-23