Tel Aviv, Jihad islamica: naturale risposta ad occupazione

(DIRE) Roma, 7 Apr. – L’attentato di questa sera sul lungomare di Tel Aviv è “una naturale e legittima risposta ai crimini dell’occupazione contro il popolo palestinese”: lo ha riferito l’organizzazione politico-militare Jihad islamica. In una dichiarazione si ricorda che oggi ricorre il primo anniversario di un attentato condotto in un bar in via Dizengoff, sempre nel centro di Tel Aviv.

Allora un giovane originario della Cisgiordania aprì il fuoco uccidendo tre persone e ferendone altre sei. Secondo le informazioni disponibili, nell’attentato di oggi ha perso la vita almeno una persona, di nazionalità italiana. Cinque i feriti. (Vig/Dire) 23:02 07-04-23