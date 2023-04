Ceccardi e Potenti all’Ospedale di Volterra: Giani non si dimentichi di questa struttura e questo territorio

“Personale medico e cittadini meritano pari dignità”

“L’Ospedale di Volterra e’ strategico per la comunità della Val di Cecina. Per questo ieri sono venuta qui, in visita, insieme al Senatore Manfredi Potenti e ad alcuni rappresentanti locali della Lega insieme al capogruppo della Lista Civica Uniti per Volterra, in Comune, Paolo Moschi. Insieme a loro e ai dirigenti della Direzione sanitaria, ho visitato la struttura nei suoi reparti più strategici cogliendo l’occasione per portare i nostri auguri di buona Pasqua. Il personale medico che qui lavora e i responsabili di reparto, da ortopedia ad anestesia a radiologia, sono di livello e garantiscono un servizio di assoluto valore. Ci sono però delle evidenti criticità che devono essere approfondite. Il reparto di cardiologia, ad esempio, meriterebbe una valorizzazione maggiore di quella attuale, sia per il livello del personale impiegato, sia per la sua importanza, anche per la presenza della Riabilitazione Cardiologica in Auxilium vitae. Questo in riferimento anche al problema della rete tempo-dipendente dell’infarto, per cui Volterra potrebbe essere molto utile per Cecina e Piombino, nell’ottica di ridisegnare i servizi di emergenza potenziando i nostri ospedali.

Per non parlare della Pediatria, un caso studio al rovescio. Un reparto che era stato totalmente rinnovato pochi anni fa, con ingenti investimenti, e che oggi però è misteriosamente chiuso, lasciando un territorio intero, come la Val di Cecina, scoperto, con un servizio strategico come quello di pediatria a singhiozzo anche per la cronica assenza di pediatri. Per questo sono solidale con le mamme di Volterra e della Valdicecina perché posso ben capire le loro apprensioni. Qui un pediatra servirebbe H24, ma certamente non meno della giornata piena come fino a circa un anno fa. Su questo mi attiverò personalmente con i colleghi del Consiglio a Firenze per approfondire perché si usino i soldi dei toscani per aprire qualcosa per poi chiuderla. Anche il fermo dei lavori alla Rems e quindi al nuovo parcheggio sono fermi da troppi mesi: l’aumento dei prezzi c’è stato in tutta Italia e non può essere una giustificazione per bloccare un’opera così strategica, che ha visto Volterra in prima linea nell’accogliere i pazienti provenienti dall’ex Opg di Montelupo quando nessuno li voleva. Forse Giani dimentica che l’Ospedale di Volterra e’ in Toscana esattamente come tutti gli altri? La Regione non può abbandonare una struttura come Volterra al suo destino, impoverire il territorio e lasciare al proprio destino il personale medico, che lavora con professionalità, meritano la stessa dignità di tutto il resto della Toscana”. Dichiara Susanna Ceccardi, europarlamentare Lega.

“Bisogna Lavorare per invertire la pericolosa tendenza allo spopolamento delle professionalità sanitarie che migrano verso le sedi ritenute più appetibili, Sfruttando ove possibile la telemedicina e le reti tempo-dipendenti ma senza sacrificare i servizi ritenuti essenziali e motivo di sicurezza sanitaria dalla popolazione” aggiunge il Senatore Manfredi Potenti in visita alla struttura. “Volterra è un punto di riferimento in Toscana per alcuni reparti come ortopedia, grazie alla presenza di primari illustri che sono attrattivi per un sacco di pazienti. Ma per valorizzare al meglio le nostre eccellenze sanitarie dobbiamo anche garantire i servizi di base alla popolazione affinché l’ospedale di Volterra non smetta di essere il punto di riferimento principale per tutta l’alta valdicecina” concludono Susanna Ceccardi , europarlamentare e Manfredi Potenti, senatore della Lega.

Comunicato Stampa