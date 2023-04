Musk: “l’Italia sta scomparendo”

Elon Musk, multimiliardario ed imprenditore, torna ancora a far parlare di se rispondendo ad un twitt che attenzionava la natalità in Italia.

L’autore lamentava, in base alle statistiche dell’ISTAT la mancanza di un ricambio generazionale dovuto alle poche nascite anche in relazione all’alto tasso di mortalità. Il twitt esattamente diceva: “Novità”: “La natalità in Italia è ai minimi storici e la mortalità resta alta, ha detto venerdì l’Istituto nazionale di statistica Istat”. “La situazione sta peggiorando. Stiamo andando a tutta velocità verso il declino e il potenziale dimezzamento della popolazione italiana”.

Musk ha risposto: Italy is disappearing!, letteralmente l’Italia sta scomparendo. Un’analisi forse “cruda” ma quanto mai veritiera se non si corre al più presto al riparo con politiche demografiche importanti adeguate al problema.

FMP