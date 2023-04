USA, pillola abortiva: giudice federale la blocca

In Texas un giudice federale ha deciso di sospendere l’approvazione da parte della Fda della pillola abortiva, quindi vietandola virtualmente in tutto il Paese. Sette giorni di rinvio dalla sua entrata in vigore, per consentire al governo federale di presentare appello.

Negli Stati Uniti l’aborto farmacologico, attualmente, è il metodo più utilizzato per l’interruzione di gravidanze. Per questo i movimenti pro-vita stanno cercando di vietarlo dopo il ribaltamento della storica sentenza Roe v. Wade.

Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti, ha espresso il suo disaccordo, e combatterà contro la decisione presa dal giudice federale, dichiarando “tentativo senza precedenti di privare le donne delle libertà fondamentali. La mia amministrazione si opporrà a questa decisione”(fonte: ansa.it).

AO