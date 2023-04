11.30 – Silvio Berlusconi trascorrerà il giorno di Pasqua nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. L’ex-premier è ricoverato da Mercoledì scorso, e questa appena trascorsa è stata la sua 4 notte “tranquilla”. Silvio Berlusconi, la cui salute sta tenendo col fiato sospeso i suoi supporters e non solo, in base a quanto diffuso ha un’infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica.

