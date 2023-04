09:00 – Drammatico incidente mortale, alle prime luci dell’alba a Reggio Calabria. A perdere la vita a bordo della sua autovettura un 39enne, ch, in base alle prime notizie diffuse, viaggiava insieme ad un’altra persona rimasta illesa.

Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto in via Eremo Condera, che ha visto la Mini Cooper tristemente protagonista, sul posto per i rilievi del caso la Polizia Locale ed i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della strada.

FMP