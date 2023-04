Giovedì ad Aosta inaugurazione “The Wild Side”

Nella saletta d’arte del Comune. Scatti in Africa di Andrea Pompele

(DIRE) Aosta, 10 Apr. – Dalla Valle d’Aosta alla scoperta della Tanzania. Anni di vita e di esplorazioni nel continente africano raccontati in tanti scatti fotografici. Dal 13 Sprile al 5 Maggio, la saletta d’arte del Comune di Aosta, in via Xavier de Maistre, ospiterà la mostra ” Wild Side.

Life in the African Wilderness”, organizzata dalla Fondation Chanoux nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione della 47esima Rencontre Valdôtaine, la giornata dedicata agli ‘émigrés’ valdostani, che si terrà ad agosto a Quart.

La mostra raccoglie le immagini scattate in anni di esplorazioni in Africa da Andrea Pompele, biologo specializzato in etologia ed ecologia, guida e istruttore professionista di safari, che ha lasciato la Valle d’Aosta per stabilirsi nel Serengeti in Tanzania. Pompele sarà presente al vernissage che si terrà Giovedì 13 Aprile, alle 18.30. La mostra sarà aperta dal 14 Aprile, tutti i giorni, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. L’ingresso è libero. (Pma/ Dire) 17:42 10-04-23