Polizia. Mulè (FI): Gratitudine per impegno quotidiano

(DIRE) Roma, 10 Apr. – “Oggi celebriamo con orgoglio il 171°esimo anniversario della Polizia di Stato, una delle istituzioni fondamentali del Nostro Paese. Da quasi due secoli, le sue donne e i suoi uomini garantiscono con il loro incessante lavoro, anche a rischio della propria incolumità, la sicurezza della nostra comunità e della Repubblica.

A tutte le poliziotte e i poliziotti italiani voglio esprimere la mia più sincera gratitudine per ciò che fanno quotidianamente per gli italiani e per l’Italia, con straordinaria professionalità e dedizione”. Lo afferma con una nota il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè. (Com/Fla/ Dire) 15:42 10-04-23