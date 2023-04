Polizia. Ronzulli: Grati a donne e uomini in divisa

(DIRE) Roma, 10 Apr. – “Dedichiamo un pensiero di vicinanza e affetto alle donne e agli uomini che ogni giorno, anche in quelli di festa, lavorano con spirito di sacrificio, professionalità e coraggio per garantire la sicurezza nostra e dei nostri cari. Oggi, in occasione del 171esimo anniversario della Polizia di Stato possiamo e dobbiamo mandare a loro un solo messaggio: l’Italia vi è grata!

La sicurezza delle nostre città si costruisce investendo per assicurare alle nostre Forze di Polizia mezzi e strumenti adeguati, e grazie anche allo straordinario impegno di chi in divisa protegge tutti noi”. Lo scrive sui social la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli. (Com/Ran/Dire) 13:56 10-04-23