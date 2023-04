Roma. Domani scade la nuova ordinanza di Gualtieri, stop termosifoni

(DIRE) Roma, 10 Apr. – Scade domani l’ordinanza numero 40 firmata dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri il 6 aprile scorso per consentire ai cittadini della Capitale l’accensione dei riscaldamenti con un limite di quattro ore al giorno. Il provvedimento era stato adottato dal primo cittadino in modifica all’ordinanza 183 del 4 novembre del 2022 in cui lo stop ai riscaldamenti era fissato per il 31 Marzo.

L’intervento in via eccezionale si è reso necessario per far fronte al repentino calo delle temperature che si è registrato nei giorni scorsi. Secondo le previsioni meteo, nelle prossime giornate è atteso un lieve incremento delle temperature minime, particolarmente basse nel weekend pasquale. (Enu/ Dire) 18:04 10-04-23