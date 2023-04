Carenza di organico, Fornari (SAP Sr): pensionamenti e mancati rinforzi, servono nuovi Poliziotti

Il Segretario provinciale del SAP di Siracusa, Davide Fornari, richiede alle istituzioni competenti di ripianare l’organico della Polizia di Stato operante nella provincia di Siracusa. É infatti dal 2014 che ci battiamo contro il taglio del personale nella Polizia di Stato, che ha ridotto drasticamente la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Oggi a Siracusa e provincia servirebbero almeno 100 poliziotti in più per garantire un adeguato controllo e prevenzione dei reati. Il problema riguarda tutti i settori, gli Uffici distaccati, la sezione della Polizia Stradale con i distaccamenti di Noto e Lentini, la Polizia di Frontiera, la Polfer e la Polizia Postale.

Ora questa situazione si ripercuote negativamente sul personale che deve fronteggiare le crescenti esigenze operative con disagi e tensioni che li privano della necessaria tranquillità per svolgere i propri compiti. In tal senso il governo ha annunciato che già sono in atto ingenti assunzioni nella polizia, ma queste se non saranno aumentate e velocemente disponibili sul territorio, non saranno sufficienti a coprire neanche i futuri pensionamenti.

Da diverso tempo in questa provincia si sono registrate alcune criticità legate all’impiego del personale della Polizia di Stato, sia a livello di Questura, sia nei Commissariati distaccati, per i normali servizi di istituto, ai quali si devono aggiungere i servizi in occasione dei fenomeni degli sbarchi di cittadini extracee, che sono oramai all’ordine del giorno. Sofferenze dovute agli scarsi numeri di organico, alle quali si riesce a sopperire grazie alla disponibilità ed alla professionalità del personale. Nei prossimi mesi, in vista del periodo estivo, la situazione peggiorerà ulteriormente, anche per il grande afflusso di turisti che verranno a godersi le nostre bellissime spiagge ed a visitare i nostri luoghi di cultura.

Riteniamo che la sicurezza deve essere un valore fondamentale per la convivenza civile ed il benessere sociale e per questi motivi chiediamo alla Segreteria Generale di intervenire nelle sedi più opportune per aumentare i trasferimenti in ingresso in questa provincia.