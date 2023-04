Comunali. Catania, Sudano: mia scelta per tutelare unicità centrodestra

“A breve confronto con Trantino sul programma di Governo”

(DIRE) Palermo, 11 Apr. – “Quello che faccio non è un passo indietro, né di lato: oggi, tutti insieme, facciamo due passi avanti nel tutelare l’unità del centrodestra, come strumento per proteggere Catania e riportarla verso un percorso di crescita”. Lo scrive la parlamentare nazionale della Lega Valeria Sudano in un post Facebook con il quale annuncia il suo ritiro dalla corsa per la carica di sindaco di Catania, favorendo così il nome di Enrico Trantino come candidato unitario del centrodestra nel capoluogo etneo.

“Ringrazio il mio segretario Matteo Salvini per aver creduto in me proponendomi la candidatura a sindaco della mia città – prosegue Sudano -, tutti coloro i quali mi hanno manifestato vicinanza e affetto”. Sudano annuncia poi un incontro con Trantino: “A breve ci confronteremo sul programma politico e di governo della città, consapevoli delle tante emergenze della nostra Catania”. (Sac/Dire) 15:19 11-04-23