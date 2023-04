DEF. Biancofiore: prospettive incoraggianti per crescita economica

(DIRE) Roma, 11 Apr. – “In attesa di conoscere tutti i dati del primo Def targato Meloni, già siamo in grado di dire che il documento approvato dal Consiglio dei ministri prospetta una crescita superiore alle attese e una contrazione del debito pubblico, aprendo così prospettive incoraggianti per l’economia del Paese. E ciò nonostante perdurino le conseguenze negative della guerra prima fra tutte l’inflazione a dimostrazione che la guida è in buone mani”.

Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Coraggio Italia, Udc, Maie. “Molto positive sono – aggiunge – anche la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per sei mesi dovuta al grande afflusso di migranti in Italia e l’approvazione del disegno di legge che prevede misure più forti ed efficaci contro chi vandalizza le opere d’arte. Chi danneggia il nostro patrimonio culturale e artistico deve pagare anche i danni arrecati. Mi sembra un principio da condividere senza dubbio alcuno”, conclude. (Rai/ Dire) 20:05 11-04-23