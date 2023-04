Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria: presentata a Palazzo Alvaro la “Maglia Amaranto”

La maglia sarà consegnata al ciclista vincitore dell’evento sportivo previsto per domenica 16 aprile con partenza da Riace e arrivo a Reggio Calabria. La soddisfazione del sindaco facente funzioni Carmelo Versace e del Delegato Giovanni Latella: “Manifestazione sportiva che esalta l’identità del territorio e ne mette in vetrina le tante bellezze paesaggistiche e culturali”



E’ stata presentata nel corso di una cerimonia ufficiale tenutasi a Palazzo Alvaro la “Maglia Amaranto” del Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria. “Una maglia fortemente identitaria”, rappresentativa, attraverso i suoi colori e le sue forme, “dei caratteri peculiari del territorio metropolitano”. Oltre l’amaranto, colore storicamente identificativo della Città di Reggio Calabria, la maglia reca sul lato destro due bande di colore giallo e bianco, colori predominanti dello stemma araldico della Città Metropolitana, e sul lato sinistro il logo ufficiale del Giro, che racchiude in sé i colori blu, del mare, e verde, della montagna, a rappresentare l’intero comprensorio territoriale, ed infine il profilo dei Bronzi di Riace, cui è dedicata l’edizione di quest’anno che segna la ripartenza del Giro ciclistico della Città Metropolitana.

A presentare l’evento questa mattina, di fronte ad una nutrita platea di autorità ed amministratori del territorio metropolitano, il sindaco facente funzioni di Palazzo Alvaro, Carmelo Versace, il Consigliere metropolitano delegato Giovanni Latella, il responsabile relazioni esterne della Lega Ciclismo Professionistico, Marcel Vulpis, e la Vicepresidente della Regione Calabria Giusi Princi. Presentato nell’occasione anche il calendario delle attività istituzionali previste in occasione del Giro, tra sabato 15 e domenica 16 aprile.

All’evento sportivo parteciperanno più di un centinaio di ciclisti professionisti, con un totale di 15 squadre, tra le quali un team australiano Uci World Tour, il più alto livello del circuito ciclistico internazionale, e la Nazionale italiana di Ciclismo con tanti giovani ed un ciclista esperto e vincente come il campione olimpico Elia Viviani, vincitore dell’ultima edizione del Giro della Provincia di Reggio Calabria, che il prossimo 16 aprile partirà in gara da Riace con la maglia numero 1.

“E’ davvero un onore per noi poter celebrare un momento così significativo – ha commentato a margine della cerimonia il Sindaco facente funzioni Carmelo Versace – il Giro della Città Metropolitana sarà per noi una festa dello sport, una bellissima iniziativa che dopo più di un decennio di assenza abbiamo voluto recuperare, rilanciandola nell’ottica del connubio che esiste tra lo sport e la promozione del territorio. Un’idea che entra a pieno titolo negli indirizzi di mandato del Sindaco Falcomatà e per la quale stiamo lavorando in maniera sinergica con le massime istituzioni sportive nazionali, con l’obiettivo di farci trovare pronti per quella deve tornare ad essere la grande classica del Sud per il circuito ciclistico nazionale ed internazionale”.

“Attorno a questo evento sta montando un’energia davvero incredibile – ha poi commentato il Consigliere delegato allo Sport di Palazzo Alvaro Giovanni Latella – mentre si avvicina il giorno della gara sono tantissime le iniziative che stanno coinvolgendo il nostro territorio e che culmineranno nella grande festa del 16 aprile. Oggi presentiamo la nostra Maglia Amaranto, una felice intuizione che rappresenta con i suoi colori le caratteristiche del nostro territorio e che speriamo possa portare fortuna al ciclista che avrà il merito di indossarla dopo l’arrivo di domenica sul Lungomare di Reggio Calabria”.