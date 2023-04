Infrastrutture. Schifani: vigileremo su lavori strada Palermo-Agrigento

Governatore: “Ho chiesto ad Anas fine cantieri entro Dicembre 2024”

(DIRE) Palermo, 11 Apr. – “Ho cominciato a prendere in mano il dossier della Palermo-Agrigento e mi sono confrontato con l’ad dell’Anas che a breve mi sottoporrà alcune soluzioni: a lui ho chiesto di completare i lavori entro dicembre 2024”. A dirlo è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando con i giornalisti ad Agrigento, dopo l’arrivo della prima tappa del Giro ciclistico di Sicilia, riguardo ai cantieri per l’ammodernamento della strada che collega il capoluogo siciliano alla città dei templi.

“Vigileremo e collaboreremo – ha aggiunto Schifani -, ma se saremo costretti faremo sentire la nostra voce come abbiamo fatto per il caro-voli e come stiamo facendo per il fotovoltaico. Confido anche nell’aiuto del ministro Salvini – ha concluso il governatore -, che dimostra di essere un ministro delle Infrastrutture molto vicino alla nostra terra”. (Sac/Dire) 16:22 11-04-23