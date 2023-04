Orsi. Incontro al MASE, ipotesi trasferimenti e spray anti aggressione a operatori

Su dotazione dispositivi difesa Pichetto parlerà con Viminale

(DIRE) Roma, 11 Apr. – Alla luce di quanto avvenuto nella provincia autonoma di Trento, con l’aggressione mortale di un orso a un 26enne in una zona boschiva della Val di Sole, “tra le possibili soluzioni prese in considerazione vi è quella di mettere a punto un piano di trasferimento di massa col mantenimento nella Provincia di Trento di un numero di soggetti sostenibili dal territorio”. Questo quanto emerge dall’incontro di oggi tra il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, e il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

E’ stata poi “presa in considerazione la possibilità di dotare gli operatori di pubblica sicurezza, così come avviene in altre realtà internazionali, di dispositivi di difesa quali gli spray anti aggressione, sui quali non si ravvisano criticità da un punto di vista ambientale”. In tal senso Pichetto si è detto “disponibile a farsi portavoce da subito di questa richiesta con il ministro degli Interni, competente per materia”, precisa la nota. (Ran/Dire) 15:40 11-04-23