Pella (FI): DEF giudizio positivo, con taglio del cuneo fiscale si va nella giusta direzione

(DIRE) Roma, 11 Apr. – “Il giudizio sul DEF è sicuramente positivo. Il Pil nel 2023 cresce dello 0,9% e continua il calo del rapporto debito/Pil, che nel 2023 dovrebbe scendere a 142,1%. Il DEF punta a ridurre gradualmente, ma in misura rilevante e sostenuta nel tempo, il deficit e il debito della PA in rapporto al Pil e, coerentemente con questo, il governo conferma gli obiettivi di indebitamento netto presenti nel documento dello scorso Novembre: 4,5 per cento nel 2023, 3,7 nel 2024, 3,0 nel 2025. Questi dati ci dicono che stiamo andando nella giusta direzione”.

Lo scrive in una nota Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio a Montecitorio. “Sono poi previste misure in favore di famiglie, lavoratori e imprese – prosegue. Parte delle risorse aggiuntive saranno destinate all’abbattimento del cuneo fiscale, in un’ottica di protezione dei redditi più bassi e delle categorie più fragili. Si tratta di un intervento estremamente positivo, che potrà essere affiancato da ulteriori misure per incrementare il potere d’acquisto dei lavoratori senza gravare sulle imprese. Un esempio è il bonus 3000 euro, introdotto dal Decreto Aiuti Quater per il 2022, che ha dato la possibilità ai datori di lavoro di inserire in busta paga ai propri dipendenti un aiuto esentasse contro il caro bollette. Una misura che è stata apprezzata da tutti, e che è servita a dare una risposta immediata all’emergenza scaturita dall’aumento dei costi dell’energia.

Poi ci sono i giovani: la legge di bilancio, grazie al grande lavoro portato avanti da Forza Italia, ha previsto una decontribuzione parziale per le assunzioni degli under 35. Il prossimo passo dovrà essere la detassazione e la decontribuzione totale dello stipendio. Lo abbiamo promesso e ci impegneremo per realizzarlo al più presto”, conclude. (Com/Rai/ Dire) 19:54 11-04-23