Pentidattilo: Grande partecipazione alla mostra di Arte in movimento

Grande partecipazione anche quest’anno all’esposizione artistica a Pentidattilo organizzata dal gruppo Arte in movimento coordinato da Rosa Lia Amore. Le incantevoli vie del Borgo hanno accolto, nei giorni di Pasqua e di Pasquetta, le pregiate opere degli artisti Daniele Chiovaro, Domenica Cosoleto, Domy Pizzi, Elena Concetta Murdolo, Gianluca Violante, Rosa Lia Amore, Vito Ruscio.

I visitatori sono stati accompagnati nel loro percorso all’insegna dell’arte e del bello dalla musica del gruppo folk La Ginestra. Si attende adesso il prossimo evento di Arte in movimento che, come sempre, riesce a trasmettere all’occhio dell’osservatore un caleidoscopio di emozioni attraverso le sue pennellate e non solo.