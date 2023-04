USA: Biden firma legge che mette fine all’emergenza covid

Il leader americano Joe Biden, ha firmato una legge che mette fine all’emergenza covid-19 negli Stati Uniti. La notizia è stata resa nota dalla casa bianca, spiegando che pone fine allo stato di emergenza nazionale. Tutte le norme entrate in vigore durante la pandemia decadranno l’11 Maggio prossimo”Stop ai fondi straordinari per la pandemia”.

Tutti i depositi finanziari per il covid insediati nel 2020, come vaccini gratuiti e altre procedure di emergenza non saranno più disponibili fra un mese. Una scelta che ha diviso i due i democratici, 68 favorevoli e 23 contrari, la norma è stata approvata dal senato federale (fonte: tgcom24.it).