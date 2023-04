USA: morta una bambina di 5 anni dopo una sparatoria

La folle strage delle armi continua a crescere negli Stati Uniti, l’ennesima vittima è stata strappata alla vita. Questa volta a rimetterci è una bambina di soli 5 anni, uccisa durante una sparatoria avvenuta per la strada, tra sabato e domenica, lungo la Interstate 880, nell’area di Santa Cruz in California.

La bambina era in macchina con i genitori, ed erano diretti in un ristorante per festeggiare il compleanno della bimba. I genitori hanno riferito alle forze dell’ordine che la figlia era stata colpita da una pallottola vagante, ed è morta subito, dopo circa 30 secondi. Ieri mattina si è consumata un’altra sparatoria a Louisville in Kentucky, durante la quale cinque persone sono morte dopo uno scontro a fuoco avvenuto in una banca (fonte: agi.it).

