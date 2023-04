Accademia del Tempo Libero di Reggio Calabria Odv e Cid ODV: Presentazione del Progetto “Salute e benessere senza barriere” al Commissario dell’ASP

Un incontro cordiale e proficuo quello tra il commissario straordinario dell’ASP di Reggio Calabria dottoressa Lucia Di Furia e la delegazione della ATS “CiAccade”, una associazione temporanea di scopo sorta per opera di due associazioni di volontariato, l’Accademia del Tempo libero Odv, in veste di capofila e l’Associazione Cid Odv (Conoscere il diabete) in veste di partner.

L’incontro aveva lo scopo di presentare al Commissario il progetto “Salute e benessere senza barriere”, finanziato dalla Regione Calabria con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, progetto che è in fase di realizzazione e che vede in campo sia volontari appartenenti alle due associazioni, sia professionisti opportunamente formati per affrontare le problematiche connesse con le patologie diabetiche.

La delegazione, composta dal direttore scientifico Celeste Giovannini, dalla coordinatrice Eugenia D’Africa (in rappresentanza della Presidente Silvana Velonà) e dalla giornalista Federica Morabito, responsabile della Comunicazione, è stata accolta dal Commissario presso la direzione generale dell’Azienda con interesse e curiosità.

Dopo la presentazione delle associazioni e del progetto, dal punto di vista organizzativo, ad opera dell’ingegnere D’Africa, e di quello tecnico scientifica, ad opera del dottore Giovannini, è scaturita una lunga e interessante conversazione sulla sanità, con particolare riguardo alle esigenze dei pazienti diabetici dei quali il progetto si occupa offrendo soprattutto supporto informativo ai pazienti stessi e ai loro cargivers.