Calabria. Occhiuto: sia la porta d’Europa per i Balcani

Governatore incontra la Presidente del Kosovo. “Onorato di averla ospitata”

(DIRE) Catanzaro, 12 Apr. – “E’ stato un incontro rilevante quello con la Presidente della Repubblica del Kosovo. Sono onorato di averla ospitata alla Cittadella regionale. La Repubblica del Kosovo è un esempio eccellente di democrazia compiuta, si segnala per il grande rispetto verso le minoranze, frutto anche del sostegno che tutta l’Europa ha offerto negli anni passati al popolo del Kosovo”. Così il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, oggi al termine dell’incontro alla Cittadella regionale con la Presidente della Repubblica del Kosovo, Viosa Osmani Sadriu, in visita in Calabria.

“La Repubblica del Kosovo – ha aggiunto Occhiuto – ha nel cuore le comunità arbëreshe e la nostra regione, in Italia, è quella che ne ha di più. Con la Presidente abbiamo discusso sull’opportunità che la Calabria – ha evidenziato – possa diventare una porta dell’Italia e quindi d’Europa sui Balcani e nello specifico del Kosovo”. (Mav/Dire) 13:02 12-04-23