Catania. Restauro per la fontana dell’elefante di Piazza Duomo

Lavori finanziati con la tassa di soggiorno

(DIRE) Palermo, 12 Apr. – Restauro in vista per l’apparato marmoreo della monumentale fontana dell’Elefante a Catania, in piazza Duomo, monumento simbolo del capoluogo etneo. Il piano di intervento verrà illustrato domani, alle 10:30, nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti, dal commissario straordinario del Comune Piero Mattei.

I lavori promossi dall’amministrazione comunale tramite la Direzione Opere pubbliche, 25 anni dopo l’ultimo ripristino, si sono resi necessari per rimuovere spessi strati di carbonato ed eliminare la dispersione d’acqua che provoca patine biologiche rompendo l’equilibrio cromatico voluto da Giovan Battista Vaccarini e danneggiando la fontana.

Il cantiere per i lavori che inizieranno lunedì prossimo è stato affidato a una ditta specializzata nei restauri conservativi. Il restauro della fontana dell’Elefante di piazza Duomo, finanziato coi fondi della tassa di soggiorno, rientra in un ampio piano di intervento del Comune finalizzato a migliorare le condizioni del cuore del centro storico cittadino, meta principale dei flussi turistici. Sono già stati eseguiti il ripristino della fontana dei sette canali e la storica galleria della pescheria, oltre che l’illuminazione artistica della Cattedrale. (Red/Dire) 12:54 12-04-23