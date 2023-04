Cybersicurezza. Rosato (COPASIR): costruire difesa europea comune

(DIRE) Roma, 12 Apr. – “Dobbiamo uscire dall’ipocrisia che nella cybersicurezza dobbiamo solo difenderci. Come le nostre forze armate, che nascono con spirito difensivo, si dotano comunque di strumenti non solo di difesa, anche nella cybersicurezza deve vigere la stessa impostazione. Non è intenzione di nessuno andare a fare spontaneamente la guerra, ma dobbiamo sviluppare forme di controffensiva informatica”.

Così il segretario del Copasir Ettore Rosato durante l’intervento all'”Innovation Cyber Security Summit”: “Visto che si parla spesso di una difesa europea, dobbiamo avere la capacità di investire su questo terreno, che è il più innovativo, per costruire una difesa comune.

Questo significa non solo difendersi ma avere la capacità di contrattaccare chi ti aggredisce, perché altrimenti sul cyberspazio sarà per noi sempre una guerra asimmetrica. Su questo – per Rosato – bisogna fare un salto di qualità che passa necessariamente per le istituzioni europee”. (Com/Fla/ Dire) 11:49 12-04-23