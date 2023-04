Digitale. Cybersecurity, Stefania Craxi: porre al centro difesa le persone

(DIRE) Roma, 12 Apr. – Successo annunciato di pubblico e di contenuti in occasione della terza edizione dell’evento “Innovation Cybersecurity Summit”, kermesse promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’innovazione e del digitale in Italia e andata in scena oggi a Roma nella splendida cornice di Palazzo Wedekind. Appuntamento svolto in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia e nato per evidenziare il ruolo dell’innovazione e della cybersicurezza come elementi fondamentali per il sostegno e la salvaguardia delle imprese, delle infrastrutture e dei siti critici dello stato all’insegna del digitale.

A fare il punto sulla visione parlamentare, di fondamentale importanza il contributo della Presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato della Repubblica, la senatrice Stefania Craxi, che nella sua lettera di saluti ha dichiarato: “E’ importante ragionare sulle dinamiche stesse della sicurezza informatica, che vanno ripensate ponendo al centro le persone, l’infrastruttura umana con tutta la sua ricchezza in termini culturali e formativi. Serve però anche qualcos’altro, ovvero la capacità di innestare nel corpo dei nostri Stati, a partire dalle Istituzioni comunitarie, gli anticorpi necessari perché gli argini democratici resistano alla pressione dell’onda anomala e non ne vengano travolti. Tutto ciò significa quindi avere una buona politica, che è tale nelle scelte e nei modi del suo agire.

E significa anche rivitalizzare il corredo democratico e le nostre Istituzioni, renderle partecipi, ancorarle alla società che cambia, alle aspettative, sempre più diversificate, dei cittadini”. Nel corso dei lavori sono intervenuti ulteriormente in rappresentanza delle istituzioni, della pubblica sicurezza e delle forze armate le seguenti autorità: Ettore Rosato – Segretario COPASIR, Massimo Pronio – Resp. Comunicazione Rappresentanza Commissione Europea in Italia, Francesco Tufarelli – Segretario Generale del CNEL, Tenente Col. Giovanni Bottazzi – Capo Centro Sicurezza Telematica Arma dei Carabinieri, Gen. di Brigata Aerea Vincenzo Falzarano – Capo della 3a Divisione per il Comando Logistico Aeronautica Militare e Agostino Ghiglia – Membro del Collegio Autorità Garante per la protezione dei dati personali. (Com/Red/ Dire) 18:25 12-04-23