A Milano, i Vigili del Fuoco sono in azione dalle 10:00 di questa mattina per intervento nella zona di Opera nella frazione di Noverasco . Il cedimento e poi il “crollo” del cestello di una piattaforma aerea, ha coinvolto tre operai, due sono deceduti, ferito il terzo che è stato trasportato d’urgenza in ospedale al Niguarda di Milano. Operazioni in corso ancora in corso per la messa in sicurezza dell’area. Lo si apprende dalla pagina ufficiale Twitter del Comando dei Vigli del Fuoco.

