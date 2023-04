Milano ‘Home of Design’, ecco la campagna per il Fuorisalone 2023

(DIRE) Milano, 12 Apr. – Milano si prepara ad accogliere la Design Week con la nuova campagna di YesMilano, brand di Milano&Partners dedicato alla promozione della città, ‘Milano Home of Design’. Una comunicazione che punta a raccontare come il design, considerato nella sua accezione più ampia, abbia contribuito a caratterizzare l’identità del capoluogo lombardo. “Questa campagna – afferma Luca Martinazzoli, General Manager Milano&Partners – nasce con la volontà di sottolineare come Milano sia la ‘casa del design’ durante la Design Week, ma non solo.

Il design ha permeato la città in modo diffuso, modellando nel tempo, grazie al contributo di numerosi designer, lo stile di vita tipicamente milanese, che è possibile vivere durante tutto l’anno”. Le immagini protagoniste di questo racconto, realizzate dal giovane fotografo classe 2000 Eric Scaggiante, celebrano infatti alcune icone del design rappresentative della città come la Galleria Vittorio Emanuele II di Giuseppe Mengoni, il tipico risotto alla milanese con l’ossobuco, il corrimano della metropolitana disegnato da Albini-Helg e il “Bicchierone del Bar Basso”, creato alla fine degli anni ’60 dal barman Mirko Stocchetto, l’inventore del famosissimo cocktail Negroni Sbagliato.

Tutti elementi immancabili nell’immaginario legato alla città. Milano Home of Design vestirà la città a partire dal 12 Aprile, alla vigilia dell’avvio della Milano Design Week, con affissioni multisoggetto sui principali circuiti di comunicazione audiovisiva a livello cittadino con 300 schermi digitali e 500 manifesti. Le immagini saranno proposte anche su Instagram e guideranno gli utenti sul sito yesmilano.it, dove sarà resa disponibile una guida online alla Milano Design Week. (Bol/ Dire) 18:50 12-04-23