Orsi. Federparchi: Serve equilibrio tutela biodiversità ed esigenze della comunità

Mettendo insieme confrontando esperienze e buone pratiche

(DIRE) Roma, 12 Apr. – “La morte di A.P. a causa di un orso è stato un evento tragico e doloroso. Alla famiglia va il cordoglio e la vicinanza di tutta la Federparchi”. Lo afferma il presidente di Federparchi Luca Santini. “Riteniamo che sulla vicenda il dibattito vada riportato nella sua corretta dimensione. Occorre tener conto della necessità di trovare sempre il giusto equilibrio fra le esigenze di conservazione della natura e di tutela della biodiversità con quelle di sicurezza e sviluppo sostenibile delle comunità e dei territori che racchiudono i nostri meravigliosi scrigni di capitale naturale.

Ricordiamo sempre che l’Italia in Europa è il Paese con la più ricca biodiversità, un patrimonio prezioso da preservare e valorizzare”, dice Santini. In Italia “è in vigore il Piano d’Azione interregionale per la Conservazione dell’Orso Bruno nelle Alpi Centro-orientali (Pacobace), un protocollo approvato e formalmente recepito da tutte le Amministrazioni territoriali delle Alpi centro Orientali (Lombardia, Friuli VG, Veneto e province di Trento e Bolzano), dal Ministero dell’Ambiente e da ISPRA.

Il piano traccia precise linee guida per la gestione dell’orso, tra cui la rimozione degli esemplari problematici proprio per salvaguardare la specie e garantire l’incolumità delle persone e delle attività umane”, spiega il presidente Federparchi. “In ogni caso la ricerca dell’equilibrio fra uomo e grandi carnivori va fatta mettendo insieme e confrontando esperienze e buone pratiche diffuse a livello europeo al fine di migliorare ed integrare le strategie di gestione.

Va fatta anche attenzione a non limitarsi al mero spostamento del problema da un territorio ad altri, con il rischio di moltiplicare le criticità anziché di risolverle – conclude Santini – riteniamo pertanto possa essere utile mettere a disposizione le conoscenze e le esperienze della rete Europarc federation, di cui Federparchi è la sezione italiana, e quelle della IUCN, l’Unione Internazionale per Conservazione della Natura, di cui Federparchi cura il segretariato del Comitato italiano”. (Com/Red/Dire) 12:51 12-04-23