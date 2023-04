Tornano La Duecento e La Cinquecento Trofeo Pellegrini 2023

Appuntamento con la grande vela offshore a Caorle

A pochi giorni dalla conclusione di una fortunata edizione de La Ottanta, regata che si sta imponendo sempre più tra quanti si affacciano al mondo della vela d’altura in Adriatico, è tempo per il Circolo Nautico Santa Margherita di mettere la prua verso i due appuntamenti clou di stagione.

“Il 2023 si è aperto con una bellissima edizione de La Ottanta, con la partecipazione di molti nuovi equipaggi, alcuni dei quali hanno scelto di correre anche alla prossima La Duecento.” dichiara Gian Alberto Marcorin, Presidente CNSM “Stiamo lavorando ad un intenso programma in vista delle nostre regate più storiche, in particolare per La Cinquecento, che si avvicina al mezzo secolo di vita. Sono davvero tantissimi i velisti e le imbarcazioni che in questi anni hanno solcato le acque adriatiche e tantissimi quelli che si apprestano a farlo per la prima volta. Il nostro impegno, per tutti, è quello di offrire eventi emozionanti a terra e competitivi in mare”.

La Duecento e La Cinquecento Trofeo Pellegrini, organizzate in collaborazione con la Darsena dell’Orologio e con il patrocinio e contributo della Città di Caorle, entrambe tappe del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del Trofeo Masserotti Uvai, si correranno rispettivamente dal 29 aprile al 1 maggio e dal 28 maggio al 3 giugno.

Confermati i percorsi tanto amati lungo le insidiose acque adriatiche con attraversamento delle isole croate, che negli anni hanno lasciato un ricordo indelebile in migliaia di velisti: da Caorle a Sansego passando per Grado per La Duecento e da Caorle alle Isole Tremiti passando per Sansego nel caso de La Cinquecento Trofeo Pellegrini.

La ventinovesima edizione de La Duecento supportata dallo sponsor Birra Castello, quest’anno partirà eccezionalmente sabato 29 aprile per sfruttare al meglio le festività e si concluderà lunedì 1 maggio. A poco più di due settimane dal via sono oltre trenta le imbarcazioni iscritte, provenienti da tutto l’Adriatico e da Austria, Germania e Croazia. La flotta più numerosa sarà anche quest’anno quella della categoria XTutti, dove in aggiunta agli affezionati della competizione, ci saranno nuove barche. Nella categoria X2 riservata a due soli skipper, tra i partecipanti non mancheranno i Mini e i Multiscafi provenienti dai mari del nord. Il record da battere de La Duecento appartiene ad E1, Vor70 dell’austriaco Aegyd Pengg, con il tempo di 26h 31′ e 54” stabilito nel 2010. Dopo quattro settimane, dal 28 maggio al 3 giugno si correrà la quarantanovesima edizione de La Cinquecento Trofeo Pellegrini, che in ossequio alle origini quest’anno partirà di domenica dal Porto Peschereccio cittadino.

Tra gli iscritti ad un mese dal via, netta la preferenza per la categoria X2.

Title Sponsor 2023 de La Cinquecento è Pellegrini Impresa di Costruzioni, azienda specializzata nel settore dell’edilizia industriale e civile, che utilizza nuove tecnologie costruttive con materiali innovativi e tecniche sofisticate.

Main Sponsor 2023 de La Duecento è Birra Castello, parte di un gruppo che oggi è il primo produttore di birra a capitale italiano con più di 1,2 milioni di ettolitri venduti ed un fatturato di circa 100 milioni di euro.

Official Sponsor 2023 delle regate La Duecento e La Cinquecento è Murphy&Nye, brand storico di abbigliamento legato sin dalle sue origini al mondo della vela, da sempre attivo su tutte le più importanti manifestazioni sportive internazionali del settore.

Official Time Keeper 2023 è Venezianico, giovane maison italiana che realizza segnatempo iconici, combinando i migliori know-how dei principali distretti manifatturieri di tutto il mondo.

Technical Partner 2023 sono Trim per le previsioni meteo, Cantina Colli del Soligo, produttrice di pregiati vini, Upwind by Aurora, Wind Design veleria, Om Ravenna, Dial Bevande.

Bandi, moduli di iscrizione e informazioni nel sito cnsm.org e nei canali social del Circolo Nautico Porto Santa Margherita.

FOTO edizioni 2022: A. Carloni/CNSM

comunicato stampa