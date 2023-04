Twitter: Elon Musk “dimezza” i dipendenti

Elon Musk, il dirigente di Twitter, ha deciso di mandare a casa più della metà dei dipendenti del famoso social dell’uccellino blu. Da 8.000 a 1.500 addetti, Elon Musk ha giustificato questa sua scelta come “dolorosa,che non mi ha divertito per niente” durante un’intervista rilasciata alla BBC.

Non è la prima volta, da quando Elon Musk ha preso le “redini” erano stati licenziati circa 6.500 impiegati a fine Ottobre 2022.

Musk ha aggiunto che dalla sua entrata, l’azienda aveva grossi problemi di liquidità, e rischiava di chiudere entro tre mesi (fonte: tgcom24.it).

AO