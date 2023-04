Animali. Lollobrigida: professioni veterinarie sono strategiche

(DIRE) Roma, 13 Apr. – “Il mondo delle professioni veterinarie è strategico per la Nazione nelle dinamiche di sviluppo del benessere animale. I medici del settore sono centrali per la loro attenzione agli animali domestici, selvatici e da allevamento, anche al fine di dare buon cibo ai cittadini italiani e non solo”.

Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, intervenendo al Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani. “Lavoriamo per valorizzare questo comparto e non da oggi. Abbiamo sempre avuto un rapporto intenso e coerente con i professionisti.

Un mondo che continua a rappresentare un pilastro del Governo guidato Giorgia Meloni, che ha fortemente voluto una legge importantissima come quella sull’equo compenso, approvata proprio ieri dal Parlamento. Una battaglia durata anni, che rende giustizia a chi lavora, studia e crea quella formazione che inorgoglisce tutti noi italiani”, conclude il ministro Lollobrigida. (Rai/ Dire) 19:24 13-04-23