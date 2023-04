Cose che dovresti sapere sullo Yuan Digitale quest’anno

Il viaggio per far avanzare lo Yuan digitale è ancora sulla buona strada. Oggi, la Cina ha già lasciato un segno significativo a livello globale come uno dei paesi che hanno favorito la crescita dei metodi di pagamento senza contanti. Il pilotaggio di Digital Yuan ha permesso alle persone di effettuare pagamenti ovunque nel paese con l’aiuto di un portafoglio digitale. L’intenzione di portare lo yuan digitale a livello globale potrebbe essere il risultato più significativo che la Cina avrà realizzato. Lo yuan digitale è già uno sviluppo popolare nel paese, con migliaia di transazioni giornaliere. Se sei interessato a guadagnarci dei soldi, puoi anche acquistare bitcoin attraverso piattaforme autentiche come Bitcoin Code.

Con la significativa crescita dell’e-commerce in Cina e oltre, lo yuan digitale potrebbe aumentare ulteriormente per dominare valute come i dollari statunitensi. E questo alla fine metterà la Cina in una posizione avanzata per quanto riguarda l’economia globale e il controllo finanziario. Ecco le cose essenziali che dovresti sapere sullo Yuan digitale quest’ anno:

Più di 23 città sono coperte

All’inizio del 2022, la Cina ha compiuto ulteriori progressi nel garantire che raggiungesse più di 23 città in tutto il paese. In sostanza, l’idea qui è quella di garantire che i residenti all’interno di 23 città e i loro dintorni possano scaricare liberamente l’app Digital Yuan e effettuare transazioni a loro piacimento. Con questo sviluppo, i locali possono scegliere comodamente lo Yuan digitale come metodo di pagamento e accedere ai servizi e ai prodotti previsti.

Le persone si aspettano che l’espansione del programma pilota digitale di Yuan proceda negli anni a venire per facilitare una maggiore copertura. Ci sono alcune anticipazioni che lo yuan digitale potrebbe finalmente diventare globale, che è una pietra miliare aggiunta per la Cina.

Rimane ancora una notevole concorrenza a livello locale

Anche se gli sviluppatori e gli implementatori del programma pilota Digital Yuan cercano di portare la valuta al livello successivo, ci sono ancora alcune preoccupazioni sul fatto che il processo di adozione potrebbe richiedere più tempo del previsto. Sebbene lo yuan digitale abbia già attirato una grande popolazione per utilizzare la valuta digitale come modalità di pagamento, non è chiaro se tutti i cittadini e le aziende che utilizzano i pagamenti online sviluppati da Tencent e Alibaba passeranno al nuovo sviluppo. Tuttavia, la suddetta concorrenza rimane sana, quindi non c’è motivo di allarme per lo Yuan digitale.

La Cina potrebbe dominare gli Stati Uniti se lo yuan diventasse globale

Tra le principali preoccupazioni tra Cina e Stati Uniti c’è il controllo delle riserve finanziarie e dell’economia globale. Un modo apparentemente semplice per manovrare l’attuale posizione in Cina è stabilire una valuta digitale che eliminerà l’eccessiva dipendenza dal dollaro USA. Prendere lo yuan digitale globale sarà il principale risultato per la Cina. E questo potrebbe ridurre gli attuali effetti delle sanzioni statunitensi contro la Cina, che l’amministrazione Trump aveva precedentemente imposto. Sarà facile esercitare il controllo sugli Stati Uniti in un caso in cui la valuta cinese mette in ombra il dollaro americano.

Conclusioni

Sulla base delle attuali prestazioni dello Yuan digitale, la Cina sta andando nella giusta direzione per quanto riguarda l’inclusività nell’e-commerce. Con la regolamentazione governativa prevalente, diventa facile salvaguardare il denaro degli individui eliminando le possibilità di attività illecite. Tra le banche commerciali approvate incaricate con la regola dello Yuan digitale ci sono; Bank of China, China Merchants Bank e China Construction Bank, tra gli altri. A questo proposito, la Cina potrebbe avanzare in modo significativo implementando il progetto di valuta digitale.