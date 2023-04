Covid. Schillaci: ci ha insegnato visione ‘One Health’ per mondo umano ed animale

(DIRE) Roma, 13 Aprile – “La triste pandemia, che per fortuna credo ci siamo lasciati alle spalle, ci ha insegnato come dobbiamo guardare al mondo degli umani e al mondo animale con la visione ‘One health’, quella che da qualche anno ho fatto mia, perchè è il modo del futuro di guardare la medicina.

Non si può più vivere in compartimenti stagni: accanto alla salute pubblica e a quella animale metterei il tema ambientale. È un tutt’uno e va affrontato insieme e in maniera coordinata”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo all’apertura dei lavori del Consiglio nazionale della Federazione nazionale ordini veterinari italiani (Fnovi). (Fde/Dire) 16:32 13-04-23