DEF. Dal PNRR spinta al PIL fino a +11% in 6 anni

(DIRE) Roma, 13 Aprile – Il PNRR può creare fino a 11 punti percentuali in più di crescita dal 2021 al 2026. In uno degli allegati al DEF si fanno due previsioni: “Se si confronta l’impatto del programma in termini di maggiore Pil reale cumulato prodotto nei sei anni del piano, tale valore varia tra il 9,3% del modello QUEST e l’11% del modello MACGEM-IT13.

Il modello QUEST ha una dinamica più lineare- spiega il Documento- sostanzialmente guidata dall’accumulazione di capitale pubblico e dal conseguente impatto sulla produttività. Nel modello MACGEM-IT, invece, prevale la componente di domanda”. Prendendo dunque a riferimento il modello QUEST, il Def stima un impatto del Pnrr sul Pil dell’1% quest’anno, dell’1,8 il prossimo, del 2,7 nel 2025 e del 3,4% nel 2026. (Lum/ Dire) 16:43 13-04-23