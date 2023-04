Giappone. Popolazione in calo per il dodicesimo anno consecutivo

Perse 556mila unità, pari allo 0,44%, compresi stranieri

(DIRE) Tokyo, 13 Apr. – La popolazione del Giappone, compresi i residenti stranieri, è diminuita di 556mila unità, pari allo 0,44%, rispetto all’anno precedente, attestandosi a 124.947.000 di persone. La notizia, riportata dal ministero degli Affari Interni, conferma i dati preliminari già circolati a inizio anno, segnando il dodicesimo anno consecutiva di decrescita della popolazione nel Paese.

Relativamente ai cittadini giapponesi, il numero complessivo è di 122.031.000, in calo di 750mila unità, ovvero dello 0,61%. Per prefettura, da segnalare il primo calo della popolazione a Okinawa, nel sud del Paese, per la prima volta dal 1972, anno in cui la regione è tornata sotto l’amministrazione giapponese. (Jief/Dire) 10:03 13-04-23