Giornata Mondiale dell’Omeopatia 2023

In tutto il mondo in Aprile si celebra la Giornata Mondiale dell’Omeopatia in ricordo della data di nascita del suo fondatore, il medico tedesco dott. Samuel Hahnemann ( Meissen 10/04/1755- Parigi 02/07/1843). La Federazione Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopati (FIAMO) organizza ogni anno degli eventi celebrativi e divulgativi al fine di far conoscere meglio questo metodo di cura. La terapia omeopatica è una delle più utilizzate al mondo e può essere praticata solo da medici chirurghi, medici veterinari, farmacisti e agronomi (per l’agromeopatia) che si siano formati attraverso percorsi codificati secondo l’accordo Stato-Regioni e Provincie autonome del 2013.

In Calabria e Sicilia tali incontri sono organizzati dalla sezione Calabria -Sicilia della FIAMO congiuntamente alla Associazione EMC Gruppo AFMO.

A Reggio Calabria La G.M.O. dal titolo: “Omeopatia: Medicina dolce e amorevole” si svolgerà Sabato 15 Aprile dalle ore 18,30 alla Libreria Spazio Open, via dei Filippini, 23/25.

L’intuizione geniale del dott. S. Hahnemann fondatore del metodo omeopatico, il suo approccio umanistico, individualizzato al malato verranno tratteggiati dal dott. Giuseppe Scambelluri, attraverso una video presentazione. La dottoressa Giovanna Cuzzucrea relazionerà sull’uso dell’omeopatia nei disturbi psico-emozionali correlati al così detto “mal d’amore”, affrontando il tema della dipendenza affettiva e della valorizzazione dei sintomi mentali nell’approccio omeopatico personalizzato. I disturbi emozionali e comportamentali dell’età pediatrica saranno oggetto dell’intervento della dott.ssa Laura Sambo che evidenzierà l’ efficace utilizzo delle dolci pilloline omeopatiche nei piccoli pazienti. Anche gli animali domestici si giovano dell’omeopatia per i disturbi del comportamento come dirà la dr.ssa veterinaria Livia Malara nella sua relazione, con il supporto di casi clinici. Seguirà discussione e confronto sui temi trattati e sul metodo omeopatico con il pubblico in sala.

E’ stato inoltre organizzato un Evento nazionale online aperto a tutti il 18 aprile, dalle ore 19 dal titolo “Dialogando di omeopatia-Incontro con i medici della FIAMO”

(link https://us02web.zoom.us/j/84706507313).

cs – FIAMO