Gli studenti dell’istituto comprensivo “Vitrioli – Principe di Piemonte” di Reggio Calabria incontrano Gherardo Colombo

Primo appuntamento del progetto curriculare “parola alle parole”

L’Istituto Comprensivo “D. Vitrioli – Principe di Piemonte” apre i battenti della rassegna “Parola alle Parole” con il primo appuntamento che vede ospite Gherardo Colombo, autore del libro “La bambina tutta verde”.

L’incontro avrà luogo venerdì 14 aprile alle ore 8:15 presso gli ambienti della Scuola Secondaria di primo grado “Diego Vitrioli” siti in via Possidonea n.19.

Gli studenti delle classi seconde incontreranno il loro ospite con il quale condivideranno le emozioni e i pensieri suscitati dalla lettura del romanzo da lui scritto, ripercorreranno la storia della “bambina verde” che li ha fatti entrare nel vivo della narrativa a servizio della giustizia, dell’inclusione, dell’accettazione della diversità in un mondo in cui essere differenti è bello.

Giunto alla sua IV edizione, il progetto curriculare “Parola alle Parole”, presentato lo scorso dicembre presso la Biblioteca Comunale di Reggio Calabria, anche quest’anno si ripropone in una versione rinnovata, arricchita da un programma che annunciando la presenza di esperti dell’editoria per ragazzi, al contempo offre ai più piccoli l’opportunità di incontrare gli autori delle loro letture, così da potersi confrontare e sentirsi protagonisti al fianco dei personaggi che, nel corso dell’anno scolastico, li hanno fatti sognare.

L’evento, che verrà aperto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Maria Morabito affiancata dalla docente referente del progetto per la secondaria prof.ssa Iolanda Ravenda, dai docenti di classe e tutti gli studenti, introdurrà l’avvio di una serie incontri che rappresentano quanto l’I. C. “D. Vitrioli – Principe di Piemonte” ha inteso suggellare con impegno e forte pregnanza formativa.

L’autore

Gherardo Colombo è un giurista, saggista e scrittore italiano. Nel 2007 ha lasciato la professione di magistrato per prodigarsi nella diffusione dei concetti di legalità e giustizia soprattutto nelle scuole. Tra le sue pubblicazioni: Lettera a un figlio su Mani Pulite (2015), La tua giustizia non è la mia. Dialogo tra due magistrati in perenne disaccordo (con P. Davigo, 2016), Il legno storto della giustizia (con G. Zagrebelsky, 2017), Anche per giocare servono le regole (2020), La sola colpa di essere nati (con L. Segre, 2021) e Anticostituzione. Come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società (2023).

Con il racconto “La bambina tutta verde”, Gherardo Colombo affronta con delicatezza tematiche a lui care: il senso di giustizia, l’inclusione, l’accettazione della diversità in un mondo in cui essere differenti è bello. In questo libro saranno i bambini a portare il colore nella vita degli adulti che hanno perso il potere dell’immaginazione. Per dare a tutti, grandi e piccoli, il coraggio di aprirsi al mondo, e capire che «se tutti fossimo dello stesso, identico colore ci mancherebbe la vivacità della vita».

Il Progetto

Il progetto di arricchimento “Parola alle Parole” prende le mosse dalle nuove competenze per l’apprendimento permanente approvate con la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 (2018/C 189/01), nonché dalla cosiddetta “reading literacy”, indagata e valutata dai programmi O.C.S.E.-P.I.S.A., ossia la lettura intesa come ascolto, comprensione, riflessione ed utilizzo di testi. In questi termini, il progetto ha tra i suoi principali obiettivi promuovere il Bookcrossing, la lettura animata e il peer tutoring, oltre all’applicazione di metodologie e tecniche orientate al lavoro di e al lavoro collettivo, diventando così, lo strumento fondamentale per lo sviluppo delle conoscenze e delle potenzialità degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, affinché si riconoscano parte attiva della società.

Finalità del progetto è quella di sperimentare i linguaggi espressivi: musicale, scritto, iconico, multimediale, corporeo dotando così i discenti degli strumenti adatti per la rielaborazione del testo in chiave critica e allo stesso tempo incrementare il gusto e il piacere per la lettura. L’obiettivo dei vari incontri è quello di appassionare alla lettura divertendo.

Il Programma della Rassegna:

3 maggio 2023

Gli alunni delle classi terze incontreranno Nicoletta Bortolotti, autrice del libro “La bugia che salvò il mondo”, edito da Einaudi Ragazzi;

15 maggio 2023

Gli alunni delle classi prime incontreranno sarà Giusy Parisi autrice del libro “Baghdad Rock”, edito da Einaudi Ragazzi.