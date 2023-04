Iran, esecuzioni raddoppiate dal 2022

21:00 – In Iran sono quasi raddoppiate le esecuzioni capitali, con un incremento del 75% ed un totale di 582 impiccagioni, al confronto con le 333 del 2022.

I dati provengono dall’Ong norvegese Iran Human Rights (IHR) e Together against the death penalty (EPCM) e sono i più alti mai registrati dal 2015.

Sono ormai 7 mesi che in Iran proseguono le proteste di massa scatenate dalla morte di Mahsa Amini, e le autorità continuano a reprimere violentemente, anche tramite le esecuzioni capitali. (Fonte ANSA)