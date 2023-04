Migranti. Tunisia, Cirielli: criminale non sostenere paese in difficoltà

(DIRE) Roma, 13 Apr. – “La Tunisia è un importante alleato dell’Italia e dell’Europa in Africa. Il nostro Paese farà la propria parte per rafforzare e sostenere la sua stabilità economica, soprattutto in questo momento che è vicina, per scarsa lungimiranza dell’occidente, al default finanziario”. Lo ha dichiarato il viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

“È fondamentale che l’FMI e il Paese africano raggiungano ‘ad horas’ un accordo che possa portare stabilità e solidità finanziaria e l’Italia farà la sua parte per favorirlo – ha aggiunto – La destabilizzazione della Tunisia, infatti, sta portando, come immediata conseguenza, peraltro, un aumento esponenziale dei flussi illegali di migranti con l’aumento dei morti in mare e il rafforzamento delle organizzazioni criminali sfruttando la tratta delle persone”, ha concluso il viceministro. (Uct/ Dire) 16:17 13-04-23