‘Ndrangheta. DIA: Africa Occidentale snodo logistico per traffici di droga

“Interessi anche nel traffico illecito di rifiuti, estorsioni ed usura”

(DIRE) Reggio Calabria, 13 Apr. – “Rimane invariato l’interesse della ndrangheta calabrese nel traffico illecito dei rifiuti, come confermato risulta anche quello nell’usura e nel racket delle estorsioni. Anche al di fuori dei territori di origine, la ‘Ndrangheta calabrese esprime la sua spiccata capacità imprenditoriale grazie ad ingenti risorse economiche derivanti dal narcotraffico”.

Così il report della Direzione investigativa antimafia nazionale, sulle attività del 2022 relative al primo semestre. “I sodalizi calabresi, in tale ambito – evidenzia la DIA – continuano a rappresentare gli interlocutori privilegiati per i cartelli sudamericani in ragione degli elevati livelli di affidabilità criminale e finanziaria, garantiti ormai da tempo.

Negli ultimi anni anche l’Africa Occidentale, in particolare la Costa d’Avorio, la Guinea-Bissau e il Ghana, è diventata per le cosche di ‘Ndrangheta uno snodo logistico sempre più importante per i traffici di droga”.

“I flussi intercontinentali di stupefacenti non hanno fatto registrare flessioni significative neanche nel periodo di limitazioni alla mobilità imposte a causa della nota crisi pandemica. Significative risultanze investigative nel semestre hanno pertanto confermato la centralità degli scali portuali di Gioia Tauro (per la Regione Calabria) e quelli di Genova, La Spezia, Vado Ligure e Livorno per l’alto Tirreno”. (Mav/Dire) 12:51 13-04-23