‘Ndrangheta. DIA: attiva al Nord Italia con 46 locali

Report Semestrale: “Cosche replicano modelli mafiosi fuori regione”

(DIRE) Reggio Calabria, 13 Aprile – “Al di fuori della Calabria, oltre a insidiare le realtà economico-imprenditoriali, le cosche di ‘Ndrangheta, tentano di replicare i modelli mafiosi originari facendo leva sui tradizionali valori identitari con proiezioni di ndrangheta che fanno sempre riferimento al Crimine quale organo di vertice deputato a dettare le strategie, dirimere le controversie e stabilire la soppressione ovvero la costituzione di nuovi locali”.

Così il report della Direzione investigativa antimafia nazionale, sulle attività del 2022 relative al primo semestre. “Le inchieste sinora concluse – evidenzia la DIA – hanno infatti consentito di individuare nel Nord Italia 46 locali di ‘Ndrangheta, di cui 25 in Lombardia, 16 in Piemonte, 3 in Liguria, 1 in Veneto, 1 in Valle d’Aosta ed 1 in Trentino Alto Adige 10”