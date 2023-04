Pauroso incendio nella notte a Bastia Umbra (Pg)

Questa notte, intorno all’una, un grosso incendio si è sviluppato in un capannone di una ditta specializzata nella vendita di prodotti per la casa. Le fiamme hanno distrutto la struttura che si trova in frazione Bastiola, nel comune di Bastia Umbra. Per spegnere l’incendio sono intervenute diverse squadre di Vigili del Fuoco, partite dalla sede centrale e dai distaccamenti di Assisi e Foligno, con 5 mezzi al seguito.

In supporto operativo alle squadre presenti sul posto sono stati inviati anche mezzi NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e altri tre mezzi provenienti dalla sede aeroportuale. Sul posto oltre al funzionario dei Vigili del fuoco anche i tecnici dell’ARPA e il personale della Polizia di Stato.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=85446